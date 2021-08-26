Burak Elmas-Fatih Te rim birlikteliğiyle Aslan'ın transfer politikası değişti, güne değil geleceğe yatırım gerçekleşti... Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturması sonrasında operasyonu başlatan Sarı-Kırmızılılar, özellikle scout (oyuncu izleme) ekibi ve Fatih hocanın uzun süredir takip ettiği genç yıldızlar için harekete geçti. Cim Bom yeni yapılanma ve kulüp menfaatleri çerçevesinde verimli bir transfer dönemi geçirdi.

Morutan için 3.5 milyon

9 isme imza attıran Galatasaray 6 futbolcuya bonservis bedeli verdi. Cicaldau (24), Berkan Kutlu (23), Nelsson (22), Barış Alper Yılmaz (21) ve Boey (20) için eski kulüplerine toplamda 20 milyon Euro ödenecek. Önceki gün İstanbul'a gelen Olimpiu Morutan (22) için de FCSB'yle 3.5 milyon Euro karşılığında anlaşan Aslan'ın, '22' yaş ortalamalı yeni transferleri için kasasından 23.5 milyon Euro çıkacak.

Serbest kalma bedelleri...

Bu rakam Türkiye şartları altında büyük bir meblağ olsa da yönetim yeni gençlerden daha büyük paralar kazanacağına inanıyor. Bu durumun da en büyük göstergesi sözleşmelerde yazan Nelsson'un 25, Cicaldau'nun da 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddeleri...

Atalay Özçelikli