Galatasaray Kulübü, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili açıklama yapılacağını duyurdu. Fenerbahçe başta olmak üzere Gençlerbirliği, Ankaragücü gibi kulüplerinde TFF'ye yaptığı başvurunun ardından Galatasaray kulübü harekete geçti.

İşte kulübün paylaştığı açıklama:



