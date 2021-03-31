Galatasaray'dan 1959 öncesi şampiyonlukları için resmi açıklama
Galatasaray Kulübü, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu ile 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili yarın 15:00'te GS TV'de açıklamalarda bulunacaklarını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili açıklama yapılacağını duyurdu. Fenerbahçe başta olmak üzere Gençlerbirliği, Ankaragücü gibi kulüplerinde TFF'ye yaptığı başvurunun ardından Galatasaray kulübü harekete geçti.
İşte kulübün paylaştığı açıklama: