UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu Club Brugge deplasmanında açan Galatasaray, Belçika ekibiyle yenişemedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Turnuvaya golsüz beraberlikle ve bir puanla başlayan Galatasaray, 17 yıl sonra bir ilke de imza attı. Sarı-kırmızılı takım, tam 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı bir maçta gol yemedi.

18 Eylül 2002'de, yine Club Brugge ile aynı grupta yer alan Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip o günden bu yana Devler Ligi'nde oynadığı hiçbir deplasman maçında kalesini gole kapatamadı.

Club Brugge deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Galatasaray, 17 yıl sonra kalesini gole kapatmış oldu. (Güneş)

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