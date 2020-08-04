Galatasaray'da sözleşmesi biten oyuncularla maaş bütçesinde büyük tasarruf sağlandı. Sabah'ın haberine göre; Takımdan ayrılan Andone, Mariano, Lemina, Nagatomo, Onyekuru ve Selçuk İnan'a geride kalan sezonda yaklaşık 10 milyon euro ödenmişti.

Ayrıca Ryan Donk da yeni sözleşmesinde 2 milyon euro'luk yıllık ücretinde yüzde 50 indirim yapacak. Seri ise tekrar kiralanırsa ücretinde yüzde 15 indirimi kabul etti. Bu hamlelerle 80 milyon euro'ya yaklaşan takım bütçesi de 60 milyonun altına çekilecek.

GİDENLERİN MALİYETİ

ANDONE 2.5 milyon Euro

MARİANO 2.3 milyon Euro

LEMİNA 2.05 milyon Euro

NAGATOMO 2 milyon Euro

ONYEKURU 650 bin Euro

SELÇUK İNAN 4 milyon TL