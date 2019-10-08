Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray tam anlamıyla dejavu yaşıyor... Sarı- Kırmızılılar 2 şampiyonluğun ardından 2013-2014 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından Fatih Terim'le o dönemin başkanı Ünal Aysal arasında sert rüzgarlar esmişti.

7 HAFTADA YİNE 10 PUAN!

Yaşanan gerilimin ardından Fatih Terim'le 5. haftadaki Beşiktaş maçının ardından yollar ayrılmıştı. Hatta Cimbom 7 hafta sonunda yine 10 puanda kalmıştı.

ÖNCE TABELA SONRA GERİLİM

Bu sezon da Galatasaray'da çok benzer bir senaryo var. Üst üste 2 şampiyonluk sonrası kötü saha sonuçlarının ardından Terim ve Başkan Mustafa Cengiz arasına kara kedi girdi.

KARŞILIKLI SERT MESAJLAR

Üst üste verilen imalı ve sert mesajların ardından Galatasaray'da büyük gerilim yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'da herkes birbirine "Yine aynı son olur mu?" sorusunu soruyor.

TT STADI'NDA 1.5 SAATLİK ZİRVE

Başkan Cengiz ve Fatih Terim dün TT Stadı'nda bir araya geldi. 1.5 saatlik toplantının olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Takvim