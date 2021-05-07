Beşiktaş adım adım şampiyonluğa ilerlese de, Galatasaray kolay kolay pes etmeyecek gibi görünüyor. Her ne kadar Sarı-Kırmızılılar son haftalarda kazandığı maçlarda bile şampiyonluk havasından uzak gibi görünse de, Florya'da bambaşka bir atmosfer olduğu öğrenildi. Özellikle Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun son antrenmandaki performansı, teknik patron Fatih Terim'in yüzünü güldürmüş durumda. "Beşiktaş kazanırsa şampiyonluğunu kutlar, alkışlarız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, tüm planlarını galibiyet ve umutlarını son 2 haftaya taşımak üzerine kurguluyor. Bu süreçte sakatlığını atlatan Henry Onyekuru'nun da takıma katılması ve süre alacak duruma gelmesi, teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.

Asla yalnız bırakmıyorlar

Nijeryalı yıldız, skorun gidişatına göre maçın ikinci yarısında şans bulabilir. Genç futbolcunun, Beşiktaş karşısında süre almayı çok istediği bildirildi. İşin motivasyon ve konsantrasyon kısmında ise tecrübeli yıldızlar sahnede. Eski Beşiktaşlı Babel'in, takım arkadaşlarına Siyah-Beyazlı takımı ve derbinin önemini anlattığı öğrenildi. Kaptan Arda Turan da, genç oyuncuları bir an olsun yalnız bırakmıyor ve onları psikolojik açıdan zorlu mücadeleye hazırlıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncuların, Beşiktaş derbisini kazanmak için Fatih hocaya söz verdikleri de gelen haberler arasında. Öte yandan dün akşam yapılan idmana karantina süreleri biten kaleci Fatih ile stoperler Luyindama ve Ozonwafor da katıldı.