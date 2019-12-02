90 dakika boyunca Trabzonspor’un etkili hücum silahlarına karşı başarılı bir savunma performansı ortaya koyan Japon sol bek, hücuma da her fırsatta katkı vermeye çalıştı. Dakikalar 89’u gösterdiğinde ise ceza alanının hemen önünde bulduğu topu adeta bir füze gibi kaleye yollayan Nagatomo, bu sezonki ilk golünü kaydederken takımına da altın değerinde bir puan kazandırmış oldu. Başarılı oyuncu, “Çok zor bir ve deplasmandı. Ancak bakıldığında son dakikaya kadar ruhunu ortaya koyan bir Galatasaray vardı. Buradan 1 değil, 3 puan almalıydık. Hocamız bizi bu maça çok iyi hazırladı” dedi.