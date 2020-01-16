Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan transferi konusunda herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

“Gitmesini beklediğimiz oyuncular var” diyen Günay, “Ocak sonuna netleşir. Şu anda ne desem yanlış olur. Transferlerde gizlilik var. Bunları görüşme anında açıklamak kulüplere zarar veriyor. Arda Turan konusunda sayın başkanım açıklama yaptı. Onun üzerine bir gelişme yok” ifadelerini kullandı

. Yusuf Günay, olası bir erken seçim gündemiyle ilgili de, “Aklanmama nedeniyle Galatasaray Yönetimi’nin seçim kararı alması gereken maddeyi tebdiren durdurdum diyor madde. Yönetim seçim kararı alabilir ama zorunluluk yok” diye konuştu.