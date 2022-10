Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da 38 resmi maça çıkan ve 9 gol, 17 asistle oynayan Yunus Akgün, muhteşem performansının ardından döndüğü Galatasaray 'da formayı kaptı. Okan Buruk'un değişilmezlerinden olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, iyi başladığı sezonda son haftalarda düşüşe geçerken Yunus'un menajeri Necdet Ergezen, Radyospor'da Özgür Sancar'a özel açıklamalarda bulundu.

Yunus'un Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig 'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndüğünü belirten Ergezen, “"Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi ve ekledi:

Bu sezon Galatasaray'da 8 maça çıkan ve 695 dakika sahada kalan Yunus, 1 asistle oynadı.

'Makine değiller sonuçta'

"Yunus Akgün, Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncuların performansı hakkında eleştiri her zaman olacaktır. Her dakika, her maçta aynı performansı göstermelerine imkan yok. Makine değiller sonuçta. Saha içinde performansını daha yukarı çıkarmasını istiyoruz. Benim için iyi olan performans sizin için iyi olmayabilir."

Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, Erden Timur'la yeni sözleşme görüşmelerine başladıklarını açıkladı.

'Yunus, sözleşmesini kafasına takmıyor'

Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Yunus'un bu durumu kafasına takmadığını aktaran Ergezen, Erden Timur'la görüştüklerini belirtti, "Yunus, sözleşmesini kafasına takmıyor. Ortada hem bizim hem Galatasaray açısından herhangi bir problem yok. Galatasaray da transfer dönemini çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Timur Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus Akgün için bir görüşme yapacağız." diye konuştu.

Galatasaray altyapısından yetişen 22 yaşındaki yıldızın Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

'Fransa ve ABD'den teklif geldi'

Fransa ve ABD'den genç oyuncuya transfer teklifi geldiğini açıklayan Ergezen, ''Yunus Akgün'e Fransa ve ABD'den teklif geldi. ABD'den geçen sene ve Ocak ayında da transfer teklifi geldi. Amerika'da Yunus'a karşı çok fazla ilgi var.'' diye konuştu.





