Galatasaray yeni ön liberosuna kavuşmak üzere... Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Yeni Malatya'nın 23 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye ile görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, transferde artık son viraja girdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün akşam Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek son durumu masaya yatırdı. Taraflar artık ödeme takvimi üzerinde görüşüyor. Galatasaray'ın 2 milyon Euro'luk planı zora girse de, iki kulübün 2.5 milyon Euro civarında bir bedel üzerinden el sıkıştığı, gelen haberler arasında. Hafta sonuna kadar bu transferde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Takas da gündeme geldi

Bu arada iki kulüp yönetimi arasında gerçekleşen son görüşmede, sezonun ikinci yarısı için bir genç takasının da gündeme geldiği öğrenildi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla bir genç oyuncusunu Yeni Malatya'ya kiralayacak. Yaz döneminde de hazırlık maçı oynanması seçenekler arasında.

Metin Karabaş



