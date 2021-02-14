Galatasaray'da Younes Belhanda pazarlığı başladı. Teknik patron Fatih Terim'in kalması yönünde rapor verdiği Faslı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray Yönetimi, yıllık 3.3 milyon Euro'ya oynayan tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro teklif etti. Başkan Mustafa Cengiz'in çok sıcak bakmadığı, ancak Terim'in isteğiyle yeni sözleşme önerdiği Belhanda ise 2.5 milyon Euro'luk talepte bulundu.









Galatasaray Yönetimi, Belhanda'nın istedikleri rakam seviyesine gelmemesi halinde kontrat imzalamayı düşünmüyor. Bu noktada son sözü yine Fatih Terim söyleyecek. Bu arada Younes Belhanda'nın, Fransa'nın Nice kulübüyle de transfer görüşmesi yaptığı, ancak henüz bir anlaşma sağlanmadığı öğrenildi.







