Galatasaray yönetimi, Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye, Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren William D'Avila'ya Mbaye Diagne'yi de satması için yetki vermişti. Suudi Arabistan pazarına hakim olan ünlü menajer D'Avila, Diagne için sarıkırmızılı kulübe tam 13 milyon Euro'luk teklif getirdi.

G.Saray pazarlık masasına 15 milyon Euro ile otursa da Senegalli golcünün S.Arabistan'a satılması bekleniyor. Diagne'ye kulüp bulan D'Avila, menajerliğini yaptığı Belhanda için ise S.Arabistan'da bir girişimde bulunmadı. Faslı 10 numara G.Saray'da kalmak isterken, Fatih Terim de yeni sezon planlarını Belhanda'ya göre yapıyor. Yönetim, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Belhanda'yı satmayı düşünmüyor. Bu arada Diagne, ülkesi Senegal'in İspanyol takımı Real Murcia'yı 7-0 yendiği hazırlık maçında 3 gol attı.

(Sabah)