Galatasaray camiasında hafta boyu yaşanan kaosun üzerine Hatayspor mağlubiyeti yönetimin üzerindeki baskıyı çok ama çok artırdı. Dün başkan Burak Elmas ve birçok yönetici Hatay'daydı. Birlik beraberlik nesajı verilmek isteniyordu. Her pozisyonda sarı-kırmızılı yetkililer adeta heyecan fırtınası yaşadı. Devre arasına galip girilmesi yüzleri güldürmüştü. 3 puan bir süreliğine nefes alma imkanı tanıyacaktı ama olmadı. Maç sonu çöküş yaşandı.

Yarın toplantı var

Galatasaray yönetimi yarın toplanacak. Şu an alınmış ya da tebliğ edilmiş bir istifa kararı yok ancak Işıtan Gün'ün istifa açıklamasını bekleyen birçok kişi var.

Kanık ve Karaca zor durumda kaldı

Galatasaray yönetiminde şu an en zor durumda kalan üyeler Bikem Kanık ve Başak Karaca oldu. Kadın genel kurul üyeleri ve üye gruplarında hem istifa hem de Işıtan Gün'ün durumu sorgulanıyor. İki isim zor bir süreç yaşıyor. Bir yandan da beraber yola çıktıkları Burak Elmas'ı yalnız bırakmak istemiyorlar.

Transfere start isteği

Galatasaraylı yöneticiler bir an önce transfer düğmesine basmak istiyor. Bunun için de satış geliri şart. Bu hafta öncelikle Luyindama'nın Antwerp'e satışının gerçekleşmesi hedefleniyor.

(Ajansspor)