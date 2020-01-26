Galatasaray’da yönetim & Fatih Terim krizine maç arası

Arda Turan transferiyle başlayan ve karşılıklı söz düellosuyla devam eden Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasındaki krizin gölgesinde, Galatasaray çok kritik bir deplasmana çıkıyor.

Başkan Cengiz’in, “Bu kulüpte kararları ben veririm” mesajının ardından, “Taraftara sözüm var” tweeti atarak istifa etmeyeceğini dile getiren teknik direktör Terim’in bu düelloya nokta koyup koymayacağı bugün belli olacak.

Mesajlarını her maçın sonundaki basın toplantılarında veren Fatih hocanın, Konyaspor mücadelesi sonrası yapacağı açıklamalar da dört gözle bekleniyor.

7 oyuncu götürülmedi

Diğer taraftan lider Sivasspor’la arasında 10 puan fark bulunan ve şampiyonluk yarışında kalmak için kazanmaktan başka çaresi bulunmayan Sarı-Kırmızılılar’da önemli eksikler var. Sarı kart cezalısı Marcao, bugün forma giyemeyecek. Sıtma tedavisi sonrası henüz takımla çalışmayan Onyekuru’nun yanı sıra Andone de kadroda yok. Ayrıca yolların ayrılması planlanan isimlerden Nzonzi, Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz da, Konya’ya götürülmedi.