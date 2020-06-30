Sarı-Kırmızılı kulübün haftalık yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Karçal ile birlikte birkaç yöneticinin daha, öğleden sonra Başkan Mustafa Cengiz’i evinde ziyaret ederek gündemi masaya yatırmaları bekleniyor.