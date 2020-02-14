Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray, Alanyaspor maçının hemen ardından ligdeki Yeni Malatyaspor sınavının provalarına başladı.
Son mücadelede tam süre alanlar yenilenme çalışmasına katılırken, diğer isimler U19 takımıyla çift kale maç oynadı.
Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray, Alanyaspor maçının hemen ardından ligdeki Yeni Malatyaspor sınavının provalarına başladı.
Son mücadelede tam süre alanlar yenilenme çalışmasına katılırken, diğer isimler U19 takımıyla çift kale maç oynadı.
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