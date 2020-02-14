Galatasaray'da yoğun tempo

Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray, Alanyaspor maçının hemen ardından ligdeki Yeni Malatyaspor sınavının provalarına başladı.

14 Şubat 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da yoğun tempo

Türkiye Kupası’na veda eden Galatasaray, Alanyaspor maçının hemen ardından ligdeki Yeni Malatyaspor sınavının provalarına başladı.

Son mücadelede tam süre alanlar yenilenme çalışmasına katılırken, diğer isimler U19 takımıyla çift kale maç oynadı.

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