Galatasaray’da yıldızlara Antalyaspor karşısında son şans!

Ligin ilk yarısı itibarıyla tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor. Sarı- Kırmızılı ekip için bu karşılaşmanın anlamı çok fazla.

İlk yarının son haftasında, ligin formsuz takımlarından Antalya’yı yenerek bir şekilde zirve yarışının içinde kalmak isteyen Cim Bom’da, karşılaşma sonrası büyük bir operasyon başlayacak. Kadroyu büyük ölçüde yenilemeye hazırlanan Galatasaray’da, bugün sahaya çıkacak isimlerin birçoğu, ikinci yarıda takımda olmayacak. Teknik patron Fatih Terim, işte bu nedenle tecrübeli oyunculara son bir şans daha tanımaya karar verdi.

Son haftalardaki başarısız sonuçlara rağmen, bugünkü maçta ilk 11’de ciddi bir değişiklik beklenmiyor.

Bu isimler topun ağzında

Galatasaray’ın bugünkü 11’inde yeri garanti tek isim Muslera gibi görünüyor. Brezilya kulüpleriyle görüşen Mariano, büyük ihtimalle ülkesine gidecek. Nagatomo, birçok Uzakdoğu kulübünün transfer listesinde ve yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Donk yine kulübeye dönecek. Marcao formayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Belhanda’nın satılması ve gelen bonservisin transferde kullanılması planlanıyor. Solda Babel’in satışı da gündemde. Falcao, Diagne ile birlikte forma rekabetine girecek. Feghouli iyi bir teklif gelmesi halinde satılabilir. Ömer ve Lemina’nın ise ilk 11 mücadelesine devam etmesi bekleniyor.