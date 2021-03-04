Yaklaşık 2 aylık sakatlığının ardından geçtiğimiz haftaki Erzurumspor maçında kulübede olan ve son 4 dakikada şans bulan Falcao, Ankaragücü deplasmanında ikinci yarıda oyuna girdi. Teknik direktör Fatih Terim, çift forvetle sisteme dönerken, Mostafa Mohamed kırmızı kart görüp atılınca, tüm planlar şaştı. Aslan’ın bir diğer yıldızı Feghouli ise 79. dakikada sahaya ayak bastı. Tam 6 hafta sonra formasına kavuşan Cezayirli futbolcunun çabası, sonucu değiştirmeye yetmedi. Falcao ve Feghouli gibi isimlerin kurtarıcı olarak oyuna girdiği maçta, Galatasaray’ın tek golü genç Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Aslan yine Falcao’ya kaldı

Mostafa Mohamed direkt kırmızı karttan atıldığı için Sivasspor ve Kayserispor maçlarında takımı yalnız bırakacak. Onun yokluğunda ise Falcao’nun bu kez ilk 11’de olması bekleniyor. Feghouli’nin de pazar günkü Sivasspor mücadelesinde Arda veya Emre Kılınç’ın yerine 11’de yer alması yüksek ihtimal.



