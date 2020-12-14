Süper Lig'de haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılılar, hafta içi mesaisinde Türkiye Kupası'nda sahaya çıkacak.

5. tur mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da; koronavirüs tedavisini atlatan isimlerin yeniden sahadaki yerini alması bekleniyor. Arda Turan, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Omar gibi isimlerin yeniden form tutmasının sağlanması için ilk 11'de sahaya sürülmesinin beklendiği öne sürüldü.

Gençler de şans bulacak

Ayrıca genç futbolculardan; Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol gibi isimlerin de kupada hocaları Fatih Terim tarafından görevlendirilmesinin beklendiği öğrenildi. Öte yandan çeşitli sebeplerle ligde fazla süre alamayan Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun da, Darıca Gençlerbirliği karşısında süre alabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.



