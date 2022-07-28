Önceki gün İspanyol basınından Sport flaş bir iddia attı. Buna göre La Liga devi Barcelona'nın stoperi Oscar Mingueza ile bir çok takımın dışında Galatasaray 'ın da ilgilendiği yazıldı. Gelen son haberlere göre yıldız savunmacının, gelecek sezon için Katalan ekibinin kadro planlamasında düşünülmediği öğrenildi. Ayrıca Sarı-Kırmızılı ekibin teknik heyetinin, 23 yaşındaki futbolcu için bir rapor hazırladığı öğrenildi. Hazırlanan bu rapor doğrultusunda Mingueza için olumlu yorumlar yapıldı. Cim Bom, İspanyol oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Ayrıca orta saha içinde görüşülen Fredrik Midtsjö'de yeni bir gelişme yaşandı.

Son pazarlıklar

AZ Alkmaar forması giyen Norveçli için Aslan, görüşmelerde son aşamaya gelmişti. Fakat AZ Alkmaar, 2.5'ten fazlasını isteyince Cim Bom da teklifini 3.2 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuya da 1.2 milyon Euro önerecek. Şu anda iki taraf arasında yapılan görüşmelerin yeniden olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. On numara için görüşülen Evander konusunda da sona gelindi. Danimarka'da Midtjylland forması giyen Brezilyalı için 6.5 milyon Euro önerildi. Taraflar arasında son pazarlıklar yapılıyor.

Metin Karabaş