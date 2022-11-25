Kritik bir transfer operasyonuna girişen ve ocak ayında kadrosunu çok önemli takviyelerle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray 'da, sıcak para kaynağı da belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda yurt dışında kiralık olarak oynayan oyuncularının satışından önemli bir gelir bekliyor.





Opsiyonu var

Bu oyuncuların başında ise Mostafa Mohamed geliyor. Fransa'nın Nantes Kulübü’ne 250 bin Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki Mısırlı santrforun 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.





Fransız ekibinin ilk 11'inde vazgeçilmez isimler arasına giren Mohamed'in çıkış bedeli, büyük ihtimalle ocak ayında ödenecek ve oyuncunun bonservisi Nantes'a geçecek.

Çok memnun kaldılar

Mohamed'den gelecek olan bu para, kulübü transfer çalışmalarında bir hayli rahatlatacak gibi görünüyor. Kiradaki bir başka oyuncu Olimpiu Morutan ise İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'nın formasını giyiyor.





Eğer Pisa, Serie A'ya yükselirse, Morutan'ın bonservisini 5.5 milyon Euro'ya almak zorunda. Ancak takım şu an orta sıralarda. Buna rağmen Rumen futbolcudan çok memnunlar ve Galatasaray'a 3 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyorlar. 23 yaşındaki oyuncu 11 lig maçında 4 gol, 3 asistle oynadı.

Cicaldau da yolcu

Al Ittihad Kalba'ya kiralanan Alexandru Cicaldau'nun da tıpkı Morutan gibi 3-3.5 milyon Euro bandında satılma ihtimali bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde düzenli oynamaya çalışan ve 10 maçta 1 gol, 1 asist üreten 25 yaşındaki futbolcu, kısa sürede ilk 11'in değişmez ismi oldu. Cicaldau konusunda da beklenen teklif gelirse, Galatasaray 10 milyon Euro'nun da biraz üzerinde gelir elde ederek, kadrosuna istediği takviyeleri daha rahat yapabilecek.

Dembele için yoğun pres!

Bir yandan Galatasaraylı yöneticiler, diğer taraftan vatandaşı Gomis'in, Moussa Dembele'yi ikna turları sürüyor. Kulübe yakın kaynaklar, sürecin olumlu ilerlediğini belirtiyor. Galatasaray'la Lyon arasındaki bonservis pazarlığının da en kısa sürede başlaması bekleniyor.





Erden Timur, Fransa'ya gidecek

Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası arasında görüşmeleri olumlu şekilde sonlandırıp, ocak ayında transferi resmiyete kavuşturmaya kararlı. Erden Timur'un, önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek Lyon'la masaya oturacağı öğrenildi.

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