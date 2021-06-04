Kongre sürecinde olmasına karşın transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray ’da milli yıldızlar gündemde... Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara’yla sezon biter bitmez el sıkışan Cim Bom iki oyuncuya da resmi sözleşmelerini imzalatmaya hazırlanırken yabancı sınırının da açıklanmasıyla beraber yerli harekatı hız kazandı. Şimdiki öncelikler ise Kaan Ayhan ve Halil Akbunar... Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan için uzun bir süredir istekli olan Aslan EURO 2021 başlamadan bu işi de sonuca bağlamak için düğmeye bastı. Hedef oyuncuyu satın alma opsiyonu koydurarak kiralamak. Kaan için tüm şartların zorlanacağı ve 5 milyon Euro’ya kadar da zorunlu satın alma opsiyonu koyulabileceği kaydedildi.









Fatih hoca çok istiyor

Fatih hocanın takımında görmek istediği flaş isimlerden biri de Halil Akbunar’dı. Sarı-Kırmızılılar, Halil adına da Göztepe ile resmi temaslara başlayacak. İzmir ekibinin en değerli isimlerinden biri haline gelen ve performansıyla milli takıma kadar yükselen Halil’in nihai kadrodan çıkarılmasıyla beraber transferin de hızlanacağı bildirildi. Halil’de para artı takas formülü içeren bir teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın hedefi her iki transferi de bitirip özellikle yerli oyuncu kadrosunu iyileştirmek olacak.