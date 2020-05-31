Galatasaray'da yerli stoperde Oğuz Yılmaz da listede

Gelecek sezon yerli piyasasında etkili olmayı planlayan Aslan’da bu konuda çalışmalar da devam ediyor.

31 Mayıs 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da yerli stoperde Oğuz Yılmaz da listede

Sezon içerisinde takip edilen oyuncularla ilgili liste her geçen gün genişliyor. Özellikle stopere iyi bir yerli alternatif kazandırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim’in Denizlispor’un stoperi Oğuz Yılmaz’ı da listesine eklediği ifade edildi. Balıkesir’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, transfer olduğu Denizlispor’da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’de de takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Oğuz’un, Ege ekibindeki kontratı da sona eriyor. Maliyet olarak da yük olmayacak oyuncu için sezon bitmeden harekete geçilecek, menaceriyle görüşülecek.

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