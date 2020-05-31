Sezon içerisinde takip edilen oyuncularla ilgili liste her geçen gün genişliyor. Özellikle stopere iyi bir yerli alternatif kazandırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim’in Denizlispor’un stoperi Oğuz Yılmaz’ı da listesine eklediği ifade edildi. Balıkesir’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, transfer olduğu Denizlispor’da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’de de takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Oğuz’un, Ege ekibindeki kontratı da sona eriyor. Maliyet olarak da yük olmayacak oyuncu için sezon bitmeden harekete geçilecek, menaceriyle görüşülecek.