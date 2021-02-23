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Galatasaray'da yeni Taylan: Etebo!

Fatih Terim şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Terim'in son eseri Etebo oldu. Rotasyona gidilen Kasımpaşa maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Etebo, Alanya deplasmanında da ilk 11'deydi.

23 Şubat 2021, Salı 08:46 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da yeni Taylan: Etebo!

6 numara rolünde yine başarılı olan Nijeryalı oyuncu, Taylan'ı aratmadı. Terim iyi oynayan Etebo'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurumspor maçındaki da Taylan'ın yerine ilk 11'de oynatacak.

TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklik bir anlamda Etebo'yu bugünlere getirdi. 14 olan sınır 16'ya yükseltilince Nijeryalı oyuncunun kiralık sözleşmesi Ocak ayında feshedilmedi.

Takımda kalan Etebo, herkesin kendisinden ümidi kestiği dönemde Fatih Terim'in verdiği forma fırsatını iyi değerlendirdi ve bir anda ilk 11'in bankosu oldu.

1995 doğumlu Etebo'nun bu performansını koruması halinde sezon sonunda Stoke City'den bonservisinin alınması gündeme gelecek.

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