6 numara rolünde yine başarılı olan Nijeryalı oyuncu, Taylan'ı aratmadı. Terim iyi oynayan Etebo'yu ödüllendirmeye devam edecek ve Erzurumspor maçındaki da Taylan'ın yerine ilk 11'de oynatacak.

TFF'nin yabancı kuralında yaptığı değişiklik bir anlamda Etebo'yu bugünlere getirdi. 14 olan sınır 16'ya yükseltilince Nijeryalı oyuncunun kiralık sözleşmesi Ocak ayında feshedilmedi.

Takımda kalan Etebo, herkesin kendisinden ümidi kestiği dönemde Fatih Terim'in verdiği forma fırsatını iyi değerlendirdi ve bir anda ilk 11'in bankosu oldu.

1995 doğumlu Etebo'nun bu performansını koruması halinde sezon sonunda Stoke City'den bonservisinin alınması gündeme gelecek.