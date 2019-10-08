Cim-Bom’un ilk 7 hafta sonunda istenen çizgide olmaması Teknik Direktör Fatih Terim’i harekete geçirdi. Terim’in, sistem üzerinde de yine bazı oynamalar yapacağı ve böylece bazı formsuz isimleri kızağı çekeceği öğrenildi.

Sakat ve cezalılardan dolayı ideal 11’ini bulmakta oldukça zorlanan sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam bir türlü istediği düzeni oturtamadı. Paris Saint Germain karşısındaki oyun beğenilse de, bu kez Belhanda’nın formsuzluğu sarı-kırmızılıların teknik patronunu çaresiz bıraktı.

Fatih Terim’in bu nedenle 4-3-3 formülüne geçiş yapmayı planladığı bildirildi. Böylece Nzonzi, Lemina ve Seri’den oluşan bir orta saha kurgulanıyor. Bu durumda Belhanda’nın kesik yiyeceği dile getirildi. Teknik kadro, Feghouli ve Babel gibi kenarda oynayan futbolcularının performansının, özellikle Falcao’nun performansı üzerinde etkili olacağını hesaplıyor.

Terim, milli oyuncuların fazla olması nedeniyle bu arayı kullanamamaktan yakınırken, eldeki mevcutlarla çalışmaya devam edecek.

(Milliyet)