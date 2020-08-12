Galatasaray’da yeni sezon kadrosu belli oldu!
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu için kadrosu belli oldu. Transfer gündemini meşgul eden bir çok yıldızla büyük gizlilikle görüşmelerini yürüten Galatasaray yönetimi, yeni sezonda Fatih Terim'e bir de hediye "ÇİLEK" transferi yapacak. Galatasaray'da Yeni Sezon öncesi gidecek oyuncular, sözleşme yenilenecek isimler, transfer edilecek futbolcular ve bir çok sürprizin yer aldığı "Galatasaray'da 2020-2021 Sezonunun" detaylı analizini Fanatik Gazetesi Youtube kanalında seyrebebilirsiniz.
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