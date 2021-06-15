Galatasaray , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki akşam idmanına sabah sağlık kontrolünden geçen oyuncular da katıldı.

Antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon çalışması yapan oyuncular, devam eden bölümde topla adaptasyon çalışmaları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılılar, son bölümde ise dayanıklılık koşuları yaptı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.