Galatasaray, Süper Lig’in 42. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni Malatyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampta bulunan Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi son antrenmanını yarın akşam saat 18.00’de gerçekleştirecek.







