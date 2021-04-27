Galatasaray'da yeni başkanı bekleyen 270 milyon TL'lik borç!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmayan Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere çevrildi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'le birlikte 5 adayın yarışması beklenirken, yeni gelecek yönetimi zorlu bir sürecin beklediği ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle birçok gelir kaleminden yoksun kalan sarı-kırmızılı kulübün acil ödemesi gereken 270 milyon TL'lik borç olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...
Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon TL gelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün haziran ayında ödemesi gereken 270 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.
İşte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon TL'lik faturanın özeti:
1) Futbolcu alacaklarının ödenmesi
2) 2020-21 sezonunda sarı-kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor
3) Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri
4) Vergi ödemeleri
BÜTÇE %20 AZALMAK ZORUNDA
Bu büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yeni ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar ise şöyle:
*Transferler için kaynak oluşturmak
*Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu
*Kemerburgaz projesini başlatmak
*Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulmak
*Futbol A Takım bütçesinde %20 tasarrufa gitmek
(Sabah)