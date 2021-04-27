Ağustos 2019'da Bankalar Birliği ile anlaşan Galatasaray, 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandırmıştı. Pandemi sürecinde 300 milyon TL gelir kaybı olunca Bankalar Birliği ile mevcut anlaşma 2+7 yıl şeklinde revize edildi. 2 yıl daha ana para ödemesi bulunmayan sarı-kırmızılı kulübün haziran ayında ödemesi gereken 270 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.

İşte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon TL'lik faturanın özeti:

1) Futbolcu alacaklarının ödenmesi

2) 2020-21 sezonunda sarı-kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor

3) Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri

4) Vergi ödemeleri

BÜTÇE %20 AZALMAK ZORUNDA

Bu büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yeni ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar ise şöyle:

*Transferler için kaynak oluşturmak

*Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu

*Kemerburgaz projesini başlatmak

*Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulmak

*Futbol A Takım bütçesinde %20 tasarrufa gitmek

(Sabah)