Galatasaray'da DeAndre Yedlin sakatlandı ev oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Maçın 20 dakikasında Lens sol kanattan bindirdi, çizgiye indi ve ortasını yaptı. Bu esnada top Lens'in ayağından çıktıktan sonra Yedlin'in bileğine geldi.

ABD'li oyuncu acı içinde yerde kaldı ve bir süre dinlenerek sahaya tekrardan geri döndü ancak daha sonra yine oyuna devam edemeyince oyundan çıkmak zorunda kaldı.