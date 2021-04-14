Galatasaray'da Yedlin, Linnes ve Onyekuru’nun tedavilerine devam edildi
Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavi sürecine devam edilen Omar Elabdellaoui, bugün Florya’da takımımızı ziyaret etti. DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru’nun tedavilerine devam edildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Tedavi sürecine devam edilen Omar Elabdellaoui, bugün Florya’da takımımızı ziyaret etti. DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru’nun tedavilerine devam edildi.
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.