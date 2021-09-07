İngiltere'ye transferi son anda suya düşen Yedlin, Galatasaray 'ın bundan sonraki planlamasında yer almıyor. Tecrübeli sağ bek de, özellikle Boey'in gelişinden sonra süre alamadığı için şikayetçi.

Sarı-Kırmızılılar, Yedlin'e istediği takımla görüşerek devre arasında ayrılması için izin verdi. Yedlin'in İngiltere'de birkaç Premier Lig ve Championship kulübüyle temas halinde olduğu, Galatasaray cephesinin bu operasyondan önemli bir bonservis geliri beklemediği bildirildi.