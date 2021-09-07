Galatasaray'da Yedlin devre arası gönderilecek
İngiltere'ye transferi son anda suya düşen Yedlin, Galatasaray'ın bundan sonraki planlamasında yer almıyor. Tecrübeli sağ bek de, özellikle Boey'in gelişinden sonra süre alamadığı için şikayetçi. Sarı-Kırmızılılar, Yedlin'e istediği takımla görüşerek devre arasında ayrılması için izin verdi.
İngiltere'ye transferi son anda suya düşen Yedlin, Galatasaray 'ın bundan sonraki planlamasında yer almıyor. Tecrübeli sağ bek de, özellikle Boey'in gelişinden sonra süre alamadığı için şikayetçi.
Sarı-Kırmızılılar, Yedlin'e istediği takımla görüşerek devre arasında ayrılması için izin verdi. Yedlin'in İngiltere'de birkaç Premier Lig ve Championship kulübüyle temas halinde olduğu, Galatasaray cephesinin bu operasyondan önemli bir bonservis geliri beklemediği bildirildi.