Galatasaray'ın rakibi, Şampiyonlar Ligi’nin favorisi PSG’ydi. Ancak onlar bile Falcao’dan ne kadar çekindiklerini her açıklamalarında dile getirdi.

Yıldız futbolcu, dünkü performansıyla Fransız ekibinin bu düşüncesinde haklı olduğunu gösterdi. Falcao, Galatasaray’daki en etkili futbolunu oynadı. Onun varlığı, normalde stoperlerini orta saha gibi kullanan PSG’nin defans göbeğini geride tutmasına neden oldu. Tek eksik, Falcao’nun arkadaşlarından yeteri kadar destek alamamasıydı.

En iyilerden biriydi

Kolombiyalı yıldız buna rağmen tek başına, yorulmak bilmeden pres yaptı. Galatasaray en önemli fırsatı da Falcao ile yakaladı. Tecrübeli oyuncu, kafayla topu Navas’ın üzerinden aşırtsa da savunma çizginin önünden topu çıkarttı.

Kolombiyalı, bir başka pozisyonda ise topla ceza sahasına girip Babel’e, ‘al da at’ dercesine pas çıkarttı ancak Hollandalı vurmakta gecikti.

Belki Galatasaray yenildi ama Falcao, sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.

'Dikkatli oynasak sonuç farklı olurdu'

Falcao, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı: “Maçın her dakikasında basmaya çalışan ve rakibi rahatsız eden, galibiyeti kovalayan bir Galatasaray vardı. Yeni bir takımız, doğru yoldayız. 94 dakika boyunca inanılmaz bir taraftar seyrettik, onlara çok teşekkür ediyorum. Düştüğümüz anlarda bizi ayağa kaldırdılar, onların önemi çok büyüktü. Her an daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Analiz yapıp hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha dikkatli olsak çok daha değişik bir sonuçla ayrılabilirdik buradan.”