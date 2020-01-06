Sezonun ilk yarısını 27 puanla 7.sırada bitiren Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına başlarken bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım eski oyuncusu Henry Onyekuru ile Leipzig'ten sol bek Saracchi için KAP açıklaması yaptı ve kadroya dahil etti. Sezonun ilk yarısında lisansı çıkmayan Martin Linnes ile birlikte toplam 17 yabancı oyuncuya ulaşan Galatasaray'da bazı oyuncuların ayrılması lazım.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yabancı oyuncular

1-Fernando Muslera

2-Mariano

3-Marcao

4-Luyindama

5-Nagatomo

6-Jean Michel Seri

7-Lemina

8-Feghouli

9-Radamel Falcao

10-Belhanda

11-Ryan Babel

12-Ryan Donk

13-N'Zonzi (kadro dışı)

14-Andone

15-Martin Linnnes

16-Henry Onyekuru

17-Marcelo Sarachhi

Fatih Terim: Yabancı sayısından yana bir sıkıntımız yok

Fatih Terim dün yaptığı açıklamada, "Yabancı sayısından yana bir sıkıntımız yok. Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Ben özür beklemiyorum, arkadaşlarından özür dilemeli. Sözleşme feshi konusunda bir sorun yok. Niye öyle bir şey yapalım? 2 Şubat'a kadar kulübün menfaatleri konusunda ne gerekiyorsa da yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da bazı yabancı oyuncuların takımdan ayrılması gerekiyor

Fatih Terim'in sözleri üzerine yabancı konusunda Galatasaray'da bazı gelişmeler olacağı kesin. Nagatomo'nun İtalya'ya transfer olacağı ya da Mariano'nun Brezilya'ya döneceği iddiaları dışında sakat olan Luyindama'nın sözleşmesinin askıya alınması ya da Andone'nin sözleşmesinin feshedilmesi ihtimali de masada. Bir diğer olasılık ise kadro dışı durumda bulunan Steven N'Zonzi'nin başka bir takıma transfer olması. Diagne'nin dönmediğini hesaba katılırsa Galatasaray en az 3 oyuncusu ile bir şekilde yollarını ayrılması gerekiyor.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







