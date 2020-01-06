Galatasaray’da Victor Wanyama görüşme masasına

İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham forması giyen Victor Wanyama için Galatasaray harekete geçmişti. Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim’in bu transferde, yakın arkadaşı olan Jose Mourinho ile olan dostluğunun anahtar olacağı öğrenilmişti.

Mourinho’nun, kadrosunda düşünmediği Wanyama’yı kiralık olarak transfer etmek isteyen Cim Bom’a İngiliz ekibinin, “Siz oyuncuyla anlaşın, biz gereken kolaylığı yaparız” mesajı sonrası tüm gözler Nijeryalı yıldıza çevrildi.

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtikleri ve bu hafta içinde görüşme yapacakları bildirildi.

Metin Karabaş