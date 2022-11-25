Galatasaray 'ın 24 yaşındaki stoperi Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele ederken, transferle ilgili flaş sözler sarf etti. Sevilla'nın ciddi şekilde ilgilendiği genç savunmacı, "Ben şu anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem, göreceğiz. Ben mümkün olduğu kadar sıradaki maça odaklanmaya çalışıyorum. Galatasaray'dan ayrılma zamanım gelirse, gideceğim kulüp Sevilla mı olur, başka bir kulüp mü olur, göreceğiz" diye konuştu.





'Söz verdiler mi bilmiyorum'

Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılma ihtimaliyle ilgili de konuşan Nelsson, "Kulübüm Galatasaray'ın, transferim için Sevilla'ya bir söz verdiğiyle ilgili bir şey duymadım. Transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor, görüyorum. Ancak, doğrusunu söylemek gerekirse transferle ilgili bana gelen hiçbir şey yok" açıklamasını yaptı.

Juventus'tan Dubois sürprizi

Galatasaray'ın Fransız sağ bekine, İtalyan devi Juventus talip oldu. Çizme basınında yer alan iddiaya göre SiyahBeyazlılar, Leo Dubois için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalmayı planlıyor. Galatasaray cephesi, sezon başında 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen 28 yaşındaki futbolcuyu 5 milyon Euro'ya serbest bırakmaya hazır.



