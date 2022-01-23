Süper Lig 'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yediklerini ifade eden Nelsson, şu ifadeleri kullandı:

'Saçma goller yiyoruz'

''Gol atıp fazlasıyla yemek dışında birçok sorunumuz var. Gol atıyoruz ancak kişisel hatalardan kaynaklı saçma goller yiyoruz. Bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyorum.''







