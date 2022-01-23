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Galatasaray'da Victor Nelsson'dan bireysel hatalara tepki

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yediklerini ifade eden Nelsson, ''Gol atıyoruz ancak kişisel hatalardan kaynaklı saçma goller yiyoruz.'' dedi.

23 Ocak 2022, Pazar 22:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Victor Nelsson'dan bireysel hatalara tepki

Süper Lig 'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yediklerini ifade eden Nelsson, şu ifadeleri kullandı:

'Saçma goller yiyoruz'

''Gol atıp fazlasıyla yemek dışında birçok sorunumuz var. Gol atıyoruz ancak kişisel hatalardan kaynaklı saçma goller yiyoruz. Bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyorum.''


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