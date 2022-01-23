Galatasaray'da Victor Nelsson'dan bireysel hatalara tepki
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yediklerini ifade eden Nelsson, ''Gol atıyoruz ancak kişisel hatalardan kaynaklı saçma goller yiyoruz.'' dedi.
Süper Lig 'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 2-1 mağlup olan Galatasaray 'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Bireysel hatalardan kaynaklı goller yediklerini ifade eden Nelsson, şu ifadeleri kullandı:
'Saçma goller yiyoruz'
''Gol atıp fazlasıyla yemek dışında birçok sorunumuz var. Gol atıyoruz ancak kişisel hatalardan kaynaklı saçma goller yiyoruz. Bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyorum.''