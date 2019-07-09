Galatasaray ​Onyekuru için görüşmelerini sürdürüyor. Fatih Terim'in yeni sezonda da kadroda görmeyi çok istediği Nijeryalı futbolcu için şu ana kadar Everton'la yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. Ancak İngiliz kulübünün yeni sezon planlamasında Onyekuru'yu düşünmemesi Sarı-Kırmızılı takımın önünü açıyor.

Yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın yıldız oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için Everton'la bir kez daha görüşeceği ortaya çıktı. Onyekuru'nun da Galatasaray'ı çok istediği belirlendi. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerden bu kez olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor.

Kaynak: Takvim