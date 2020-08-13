Galatasaray’da üçüncü transfer bombası da patladı. Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan’ın ardından Emre Kılınç’ı renklerine bağladı. Sivasspor’la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’la 4 yıllık mukavele imzalarken, ilk antrenmanına çıktı. Takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra teknik ekiple de bir görüşme yapan Emre Kılınç, Fatih Terim’in planlarında çok önemli bir yere sahip. Tecrübeli çalıştırıcı, Emre’yi kesinlikle bir rotasyon oyuncusu olarak düşünmüyor. Tam tersine Feghouli’nin yerine Emre Kılınç’ı adapte etme planları var. Böylece borçsuzluk feragatnamesini imzalamayan dört oyuncudan biri olan Feghouli’nin ayrılığı için de yol açılmış olacak.

8 gol 5 asistlik performans

Bolu’da oynadığı dönemde de Galatasaray’a transferi son anda suya düşen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla müthiş bir performans ortaya koydu. 28 lig maçında 8 gol 5 asist gibi önemli bir rakama ulaşan solak futbolcu, sezonun büyük bölümünde sağ açıkta, zaman zaman da sol kanatta görev yaptı. Terim, Emre’nin sürati, temposu, adam geçme kabiliyeti, bitirici vuruşları ve mücadelesiyle Galatasaray’a büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Arda ve Oğulcan’da olduğu gibi bu transferin de bonservis bedeli olmadan gerçekleşmesi, kadrosunu yenileyen Galatasaray’a, Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda ciddi avantajlar getirdi.

Günay: Sevgi parayla ölçülmez!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Emre Kılınç’ın transfer videosunu, “Sevgi parayla ölçülmez” ifadesiyle paylaştı. Bu mesaj, Galatasaray’ın Emre Kılınç’la beraber anlaştığı, ancak sonrasında daha yüksek teklif veren Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş’a ince bir gönderme olarak yorumlandı.

İlk duyuruyu ıslıkla yaptı!

Sarı-Kırmızılı kulüp resmi açıklama öncesi gün içerisinde isim vermeden Emre Kılınç’ın ıslık çaldığı bir videoyu yayınladı. Tribünlerin en sevdiği marşlardan biri haline gelen “Çocukluk aşkımsın / Sen ilk göz ağrımsın” şarkısını ıslıkla çalan Emre, böylece KAP bildirimi gelmeden Galatasaray taraftarına mesajını vermiş oldu.

’Sadece bir söz vermiştim’

Emre imzanın ardından yaptığı ilk açıklamada, “Galatasaray’da olmak, Galatasaray’ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Bu bir başlangıç. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray’da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim ve taraftarlar tarafından bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.