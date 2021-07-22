Geçen sezonun aksine, Sarı-Kırmızılı ekip farklı bir savunma düzeniyle PSV Eindhoven karşısına çıktı. Üçlü defans oynayan Galatasaray 'da Marcao, Alpaslan ve Luyindama geride birlikte görev yaptı. Kanatlar ise Sekidika ve Ömer Bayram'a emanetti. İleride ise Falcao, Mohamed ve Feghouli gibi isimler yedek beklerken, Aslan, Babel ve Kerem'le gol aradı. Ancak bu sistem tam anlamıyla çöktü. PSV'nin tüm hücumları Galatasaray kalesinde tehlike yarattı.





Hamleler işe yaramadı

Takımın tecrübeli isimlerinden Arda ve Babel de sahanın en etkisiz isimleri arasında yer aldı. Terim'in bu ikiliyi devre arasında kenara almaması büyük şaşkınlık yarattı. 61. dakikada Mohamed, Feghouli ve Yunus Akgün'ü oyuna alan Fatih hocanın bu hamlesi de işe yaramadı. Galatasaray'ın tüm hatları kalan bölümde de tel tel döküldü.

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