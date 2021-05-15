Yeni Malatya maçının provaları tamamlandı, takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Bu sezon ilk kez İstanbul'da kamp yapan Sarı-Kırmızılılar, stresten uzak ve oldukça keyifli bir görüntü ortaya koydu. Özellikle bir önceki antrenmanın medyaya açık bölümünde hem Fatih Terim'in hem de futbolcuların sık sık şakalaşmaları dikkat çekti. Oyuncuların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde de şampiyonluğu kazanacakları konusunda hiçbir endişe duymadıkları belirtiliyor.

Değişiklikler bile belli

Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup etmesi durumunda elde edeceği skor farkının üzerine +3 averaj koyması gereken Galatasaray'da, tüm planlar farklı galibiyet üzerine kurulu. Terim ilk yarı ve ikinci yarı için ayrı ayrı hücum şablonları hazırladı. Dakika ve skora göre oyuncu değişiklikleri bile belirlenmiş durumda. Takım öne geçse de gol arayışından vazgeçilmeyecek.



