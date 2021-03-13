Onay vermediği halde Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, teknik direktör Fatih Terim cephesinde hiç hoş karşılanmadı. Tecrübeli hocanın, bugünkü Kayserispor maçı öncesi ve sonrasında, Faslı yıldızın durumuyla ilgili sıkıntısını dile getirmesi bekleniyor.

İki haftadır galibiyet yok

Süper Lig'in son 2 haftasında Ankaragücü'ne yenilip Sivasspor'la berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında ciddi bir yara aldı. Sarı-Kırmızılılar, Kayseri karşısında kötü gidişe 'dur' demeyi hedefliyor.









Beş oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Babel, Luyindama, Etebo, Taylan ve Marcao, bugün Kayserispor karşısına ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek haftaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

50. kez karşı karşıya geliyor

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 50. defa karşı karşıya gelecek. Cim Bom'un geride kalan 49 maçta 31, Kayseri'nin ise 3 galibiyeti var. 15 mücadele de berabere sonuçlandı. Aslan'ın 109 golüne, Kayseri 38 golle yanıt verdi.



