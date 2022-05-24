Süper Lig 'i büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray 'da artık tek gündem, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi. Yönetimi devredeceği için transferlere karışmayan Başkan Burak Elmas, özellikle transfer görüşmelerinin ertelenmesini sağlayarak, yeni yönetimin önünü açmak istiyor. Ancak bu durum, özellikle transfer teklifleri alan birçok oyuncunun panik yapmasına yol açtı. Şu ana kadar Kerem, Mohamed, Cicaldau, Marcao, Nelsson, Boey ve Morutan'ın, Avrupa'nın önemli kulüplerinden menacerleri vasıtasıyla teklifler aldığı ve bunları yönetimle görüşmek istediği öğrenildi. 11 Haziran'daki seçim, bu genç oyuncular açısından büyük önem taşıyor. Yeni yönetimin bu isimleri satıp satmama konusunda ne karar vereceği büyük merak konusu.

Yunus ve Emre garanti

Ayrıca sözleşmesi biten oyuncuların durumu da merakla bekleniyor. Pulgar, Pena ve Halil kiralık olarak gelmişti. Feghouli, Babel, Semih, Arda ve kaleci Fatih'in de mukavelesi sona eriyor. Tecrübeli oyuncular veda hazırlığı yapsa da, özellikle Babel'in Galatasaray'dan yeni bir teklif beklediği biliniyor. Diğer taraftan kiradan dönecek oyuncular da belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyor. Yunus ve Emre Akbaba gibi oyuncuların gösterdikleri performansla ilk 11'i zorlayacakları düşünülürken, Oğulcan, Sekidika, Aytaç, Ozornwafor gibi isimler, haklarında verilecek kararın netleşmesini istiyor.

'Bizden haber bekleyin'

Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek ise yaz döneminde zorluk yaşamamak için, takviyeler konusunda şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem teknik direktörler hem de transferi düşünülen oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Gündemdeki isimlere, "Seçime kadar bizden haber bekle, hiçbir yere imza atma" mesajı veriliyor, ancak bu oyuncuların çok sayıda taliplerinin olması işleri bir hayli zorlaştırıyor.