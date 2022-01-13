Galatasaray 'da Trezeguet sesleri! Bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve daha önce de Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen Mısır'lı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Pazarlıklar başladı!

Galatasaray yönetimi "Türkiye'ye döner misin" diye Trezeguet'e haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığıa başlayacak. Sarı-Kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak.

10 milyon Euro'ya transfer olmuştu!

Trezeguet 2019 yılında Kasımpaşa'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Sağ kanat ve 10 numara da oynayabilen Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fanatik ÖZEL