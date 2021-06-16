Yeni sezon hazırlıklarına iki yeni transfer ; Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile başlayan Galatasaray 'da, seçim sürecine rağmen takviye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut yönetimin görev verdiği temsilciler, şimdiden listedeki birçok isimle prensip anlaşması sağlamış durumda. Resmi mutabakat için 19Haziran'da yapılacak seçimli kongre bekleniyor. Yeni yönetim belli olur olmaz, gündemdeki oyuncuların birçoğunun transferinin vakit kaybedilmeden gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Opsiyon geçti ama süre tanıdılar

Bunlardan biri, 28 yaşındaki İspanyol sol bek Alex Moreno... Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için temaslarda bulunuyor. Sol önde ise daha önce üç kez Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'nun yeniden transfer edilmesi düşünülüyor. Her ne kadar 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi dolsa da, hem Nijeryalı yıldız hem de kulübü Monaco, Galatasaray'daki seçimin yapılmasını bekliyor.









Onun gözü de Fatih Terim'de

Orta saha takviyesi için yine tanıdık bir isim gündemde. Portekizli Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla kiralanması için Benfica ile görüşmeler sürüyor. Genç yıldızın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istemesi büyük bir avantaj. Ancak Gedson'un, Fatih Terim'le çalışmak istediği ve bu nedenle menacerinden süre talebinde bulunduğu gelen haberler arasında.

Turnuva öncesinde görüştüler

Savunmaya da dört büyüklerin gündeminden hiç düşmeyen Kaan Ayhan takviyesi planlanıyor. Şu an milli takımla EURO 2020'de boy gösteren başarılı savunmacı, devre arasında da transferi konuşulduğunda Galatasaray'a göz kırpmıştı. Kaan'ın, turnuvaya katılmadan önce Sarı-Kırmızılı idarecilerle bir araya geldiği, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfer için de yeni yönetimin görevi devralması bekleniyor.







