Ezeli rakip Fenerbahçe’nin transfer sezonuna damgasını vurduğu 2020-21 sezonunun yaz döneminde Galatasaray, rakibinin bu alanda oldukça gerisinde kaldı. Dün yaz döneminin transfer sezonu kapanırken, Galatasaray yönetiminden taraftarlarını mutlu edecek bir yıldız ya da yıldızların KAP’a bildirimi gerçekleşmedi. Özellikle Kasımpaşa karşısında alınan yenilgi ve ortaya konan kötü futbolun ardından Fatih Terim’in de maç bitmeden soyunma odasının yolunu tutması, taraftarların da eleştiri oklarını Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine çevirmesine neden oldu. Transferde ismi geçen Jean Michael Seri, Fulham’da kaldı. Henry Onyekuru, Monaco’dan alınamadı. Bruma ise PSV’den, Olympiakos’a kiralandı.

Ne ön libero ne kanat geldi…

Böylece Terim’in ısrarla istediği ön libero ve kanat transferleri gerçekleşmedi. Gönderilmek istenenler de elde kalınca Galatasaray taraftarı, öfkesini daha yüksek sesle dile getirdi. Dün özellikle sosyal medyada gün boyunca Galatasaray yönetimine karşı, ‘Yönetim istifa’ başlığı Twitter gündeminde ilk sıralarda kalmayı başardı! Yönetimin, sürekli ‘Süremiz var’ açıklamalarına sığınması ve sonunda ortaya bu tablonun çıkması da, tepki çeken mesajların içeriğini oluşturdu.







