Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor... Sarı- Kırmızılılar'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün katıldığı bir ödül töreninde, "Meksikalılar beni bekliyor" dedi. Bu açıklama sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Sosyal medya karıştı... Akla gelen ilk isim ise Chicharito lakaplı Meksikalı yıldız golcü Javier Hernandez oldu. Ancak başka adaylar da vardı.

HECTOR HERRERA ŞU AN BOŞTA

Albayrak'ın görüştüğü isimler arasında Hernandez'in dışında bir başka Meksikalı yıldız Hector Herrera'da var. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Porto ile sözleşmesi sona erdi. G.Saray Herrera'yı ciddi ciddi düşünüyor.

FRANSIZ DA VAR!

Meksikalı oyuncular dışında Fransız golcü Andre Pierre Gignac da listede. Meksika ekibi Tigres'te forma giyen 33 yaşındaki golcünün kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Takvim