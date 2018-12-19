Galatasaray, iki Brezilyalı savunmacısına veda etmeye hazırlanıyor. Sezon başında Arabistan takımı Al Hilal’e transferi son anda yatan Maicon’un, yeni bir anlaşma sağladığı öğrenildi. Arap kulübü, Galatasaray’a 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Cim Bom’un bir diğer Sambacı oyuncusu Mariano da, Flamengo ile el sıkışmış durumda. Brezilya kulübünün, Galatasaray’a bu transfer için 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyeceği tahmin ediliyor.

Tamamı transferde kullanılacak

Bu durumda kasaya 8.5 milyon Euro (50 milyon Lira) civarında bir para girme ihtimali doğuyor. Transferde sattığı oyuncu bedeli kadar alım yapabilen Sarı-Kırmızılılar, buradan gelecek paranın tamamını yine transfer çalışmalarında kullanacak. Hem Ocak hem de Temmuz ayında geniş çaplı bir kadro operasyonuna girecek olan yönetimin eli böylece rahatlamış olacak.