Galatasaray'da transfer parası o isimlerden

Maicon ve Mariano... İki Brezilyalı savunmacı da devre arasında Galatasaray’dan ayrılacak gibi görünüyor. Maicon’dan 5milyon Euro, Mariano’dan da 3.5milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.

19 Aralık 2018, Çarşamba 06:17
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Galatasaray'da transfer parası o isimlerden

Galatasaray, iki Brezilyalı savunmacısına veda etmeye hazırlanıyor. Sezon başında Arabistan takımı Al Hilal’e transferi son anda yatan Maicon’un, yeni bir anlaşma sağladığı öğrenildi. Arap kulübü, Galatasaray’a 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Cim Bom’un bir diğer Sambacı oyuncusu Mariano da, Flamengo ile el sıkışmış durumda. Brezilya kulübünün, Galatasaray’a bu transfer için 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis ödeyeceği tahmin ediliyor.

Tamamı transferde kullanılacak

Bu durumda kasaya 8.5 milyon Euro (50 milyon Lira) civarında bir para girme ihtimali doğuyor. Transferde sattığı oyuncu bedeli kadar alım yapabilen Sarı-Kırmızılılar, buradan gelecek paranın tamamını yine transfer çalışmalarında kullanacak. Hem Ocak hem de Temmuz ayında geniş çaplı bir kadro operasyonuna girecek olan yönetimin eli böylece rahatlamış olacak.

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