Galatasaray'da ekonomik olarak rahat nefes alıp güçlü bir kadro planlaması için tek hedef 23. şampiyonluk! Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya’nın transferini bitiren Galatasaray’da futbol takımının konsantrasyonunu bozmamak adına görüşmeler temmuz ayında start alacak. Bu oyuncuların dışındaki transfer stratejisi ise takımın lig sonundaki pozisyonuna göre şekillenecek. Sarı kırmızılı kulüp şampiyon olursa farklı, hedefine ulaşamaz ise daha mütevazi bir transfer politikası izleyecek.

A planı Onyekuru'yu kiralamak

Cimbom şampiyonluğa ulaşır ise de zaferin hediyesi Henry Onyekuru olacak. Sezon zirvede tamamlanırsa Galatasaray, Monaco ile masaya eli güçlü bir şekilde oturma hedefinde. A planı Onyekuru’yu 1 yıl daha kiralamak olan Galatasaray, Fransızlar’ın bu formüle sıcak bakmaması halinde ise Nijeryalı oyuncunun tapusunu almak için şartları zorlayacak. Cimbom rakiplerine geride bırakırsa şampiyonluğun tek hediyesi Onyekuru da olmayacak. Galatasaray üst üste 3. kez bu başarıyı yaşar ise ofansif bir orta saha ve sağ beke de önemli takviyeler yapacak.

Minimum 500 milyon TL

Son şampiyonu Galatasaray’ın 23’üncü zaferini kazanması minimum 500 milyon TL kazanması demek. Sarı kırmızılılar geride kalan sezonda lige ayak bastı parası olarak 38.5 milyon, performanstan 68.6 milyon, sezonu zirvede bitirdiği için 36.2 milyon ve şampiyonluk sayısına göre verilen primden de 69.3 milyon lira olmak üzere 212.6 milyon TL kazandı. Ayrıca şampiyon Devler Ligi’ne direkt gideceği için gruplara katılım ücreti olan 15 milyon 250 bin Euro (115.5 milyon TL) almayı da garantilemiş olacak. Performans, havuz ve başarı katsayısı ödülü ile rakam 500 milyona kadar yükselebilecek.

Kaynak: Hürriyet