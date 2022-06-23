Orta saha merkezini baştan aşağı yenilemek isteyen Galatasaray 'da geçen sezon büyük beklentilerle alınan Alexandru Cicaldau da ilk 11'de düşünülmüyor. Başta Fiorentina olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Alexandru Cicaldau'nun yerine teknik direktör Okan Buruk ve sportif direktör Cenk Ergün, yeni arayışlar peşinde.

ALEXANDRU CICALDAU, OKAN BURUK'UN PLANINDA YOK

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı. Cenk Ergün orta saha arayışlarını sürdürürken Okan Buruk da bir öneride bulundu. Akşam'ın, Sabah Gazetesi'nden aktardığı habere göre, genç hocanın, Avrupa'nın 5 büyük liginin en fazla top çalan oyuncusu Oscar Valentin'in ismini verdiği öğrenildi.

OKAN BURUK, GENÇ OYUNCUDA KENDİNİ GÖRÜYOR

Maç başına 3.3 toplamda ise 93 kez top çalan 27 yaşındaki Rayo Vallecanolu oyuncuda kendisini gördüğünden de bahsetti. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol orta sahanın da mali şartlarının araştırılacağı öğrenildi.

OSCAR VALENTIN KİMDİR?

Oscar Valentin 20 Ağustos 1994 yılında İspanya'nın Ajofrin kentinde dünyaya geldi. Valentin, profesyonel kariyerine Alcobendas takımında başladı. 2019 yazında ise Rayo Vallecano takımına transfer oldu. İspanyol ekibi bu transfer için herhangi bir bedel ödemedi.







